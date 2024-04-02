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10:00, 2 апреля 2024Из жизни

Дети случайно нашли редкую монету стоимостью три миллиона рублей

Мальчик и его сестра из США нашли старинную монету стоимостью $33,5 тыс.

Скриншот: Ресейл-платформа

В США семилетний мальчик и его восьмилетняя сестра случайно нашли монету XVIII века. Об этом сообщает The U.S. Sun.

Редкая удача улыбнулась Майклу и Касии Козиковски из штата Массачусетс. Родители взяли их с собой погулять с металлоискателями по местечку в городе Рентхем, которое перекопали для прокладки новой дороги. Брат с сестрой начали проверять одну из куч земли и почти сразу наткнулись на старинную монету.

Их родители сначала не придали находке особого значения, одна потом решили поискать информацию о монете в интернете. Оказалось, что дети нашли медную монету Nova Constellatio («Новое созвездие») 1785 года выпуска. Стоимость артефакта на аукционах может доходить до 33,5 тысячи долларов (3,1 миллиона рублей).

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Эти монеты были первыми денежными средствами США, запущенными в оборот после окончания Войны за независимость. Nova Constellatio начали чеканить в 1783 году на монетном дворе, который создал Роберт Моррис — первый и единственный суперинтендент финансов, получивший прозвище «Финансист революции». На протяжении трех лет, с 1781 по 1784 год, он фактически единолично управлял всей экономикой только что созданных Соединенных Штатов.

На лицевой стороне монеты изображены стилизованные под рукописные буквы «U.S.», окруженные лавровым венком. Вокруг венка нанесена надпись на латыни Libertas et Justitia («Свобода и справедливость»). На обратной стороне изображен глаз, от которого лучи расходятся к 13 звездам — именно столько колоний объявили независимость в 1776 году. Вокруг звезд нанесена надпись Nova Constellatio, по которой монеты и получили название.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на аукцион выставили редчайшую монету времен короля Карла II. Монета, изготовленная в 1663 году знаменитым английским мастером Томасом Саймоном, уйдет с молотка в Цюрихе.

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      Никита Савин
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