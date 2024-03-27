Редчайшую монету XVII века продадут за 69,5 миллиона рублей

Редчайшую английскую монету времен Карла II продадут за 595 тысяч фунтов

В Великобритании на аукцион выставили редчайшую монету времен короля Карла II. Об этом пишет This is Money.

Исторический артефакт из коллекции известного нумизмата Джеффри Коупа появится на торгах в Цюрихе 8 мая. Он представляет собой пробную монету, изготовленную в 1663 году знаменитым английским мастером Томасом Саймоном. Ее называют «кроной петиции», так как с ее помощью Саймон просил Карла II вернуть его на пост главного гравера страны. Кроме того, эта крона считалась петицией мастера против фламандских мастеров Джона и Джозефа Роэттиров. Во второй половине XVII века в Англии, Шотландии и Ирландии ходили монеты их дизайна.

На «кроне петиции» изображен профиль монарха в венке римского императора, а на ребро Саймон поместил просьбу «сравнить его работу с голландскими», намекая на братьев Роэттиров. Всего известно 16 подобных крон, и только восемь из них находятся в экспозициях музеев. Остальные были выкуплены богатейшими коллекционерами. Считается, что в мае редчайшую монету продадут по меньшей мере за 595 тысяч фунтов стерлингов (69,5 миллиона рублей), хотя ее цена может достичь и миллиона фунтов.

Эксперты ожидают высоких ставок, так как в 2024 году другую «крону петиции» уже продали на аукционе в Нью-Йорке за 960 тысяч долларов (88,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Израиле исследователи нашли древнюю монету времен восстания Бар-Кохбы. Артефакт возрастом около двух тысяч лет был обнаружен в пещере на территории Иудейской пустыни.