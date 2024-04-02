Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:53, 2 апреля 2024Силовые структуры

Росгвардия нашла схрон с боеприпасами у гаражей сельхозтехники в ДНР

В ДНР росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами у гаражей сельхозтехники

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Саперы Росгвардии обнаружили схрон с боеприпасами у гаражей сельхозтехники в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, росгвардейцы во время инженерно-разведывательного мероприятия нашли тайник в гаражах хранения сельскохозяйственной техники и в лесу. В тайнике лежали ящик патронов к огнестрельному оружию, противотанковая мина со взрывателем, 82-милимметровая минометная мина, выстрелы для подствольного гранатомета и боеприпасы различного калибра.

Отмечается, что изъятое уничтожили с соблюдением мер безопасности.

Ранее в ДНР росгвардейцы обнаружили схрон со взрывчаткой и оружием, предназначавшимися для диверсионной группы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      На границе России и Украины ликвидирован предприниматель. Он финансировал одно из подразделений РДК

      Киргизия решила уточнить данные о задержании ее гражданина по делу о теракте

      Офтальмолог перечислила грозящие слепотой симптомы

      Врач раскрыла изменившие внешность Варнавы вмешательства

      Число российских миллиардеров оказалось рекордным

      Пригожин вспомнил о замещении российских артистов украинскими

      Захарова обвинила МОК в преступном сговоре

      В мире спрогнозировали рекордный переизбыток газа

      Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

      В Приморье спасли оставшегося без мамы медвежонка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше