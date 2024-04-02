Россиянам назвали способ получить отсрочку по налогам

ФНС: в России стала доступна онлайн-подача заявлений на отсрочку по налогам

Заявление на отсрочку или рассрочку по уплате налогов теперь можно подать в режиме онлайн через личный кабинет юридического лица, ИП или физлица. Обычным гражданам такая опция доступна при переходе в подраздел «Рассрочка по налоговым платежам» в разделе «Каталог обращений». О новом способе обратиться за получением отсрочки рассказали на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

«На странице заполнения заявления есть подсказки о том, какие обязательные документы необходимо загрузить в каждое поле», — говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что решения налоговиков будут направляться в личный кабинет налогоплательщиков в установленные сроки.

В ФНС связывали упрощение подачи соответствующих заявлений с введением с 1 января 2023 года единого налогового счета. Указывалось, что их рассмотрение занимает 10 или 20 (в случае необходимости уточнения данных) рабочих дней.

Ранее в Госдуме предложили освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) продукты, которые отдаются на благотворительность. Согласно идее депутатов, поправки в Налоговый кодекс, призванные стимулировать программы фудшеринга в России, затронут все виды продуктов кроме подакцизных, с условием, что общая стоимость передаваемого не должна превышать одного процента от оборота данной категории товаров у компании.