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19:39, 2 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин из ревности к сожительнице напал с ножом на юношу

Россиянин выжил после нападения приревновавшего его к сожительнице мужчины

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Липецкой области 34-летний россиянин предстанет перед судом за покушение на 21-летнего юношу. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 8 декабря 2023 года обвиняемый, подозревавший сожительницу в неверности, проследил за ней до квартиры, где она находилась в компании своих сестер и молодого человека. Как только юноша вышел на лестничную клетку, ревнивец, решивший, что перед ним соперник, нанес удар кулаком в голову, после чего выхватил нож и нанес два колющих удара в грудь потерпевшему, а затем сбежал. Молодой человек выжил благодаря своевременно оказанной помощи.

На время следствия обвиняемый был заключен под стражу. При допросе он пояснил, что причиной произошедшего стала ревность.

28 марта сообщалось, что под Иркутском осудили на семь лет мужчину, зарезавшего из ревности друга-инвалида.

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      Владимир Седов
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