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07:35, 2 апреля 2024Экономика

Российские банки оценили перспективы отказа от пластиковых карт

РИА Новости: российские банки пока не готовы отказаться от пластиковых карт

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В настоящее время российские банки пока не готовы отказаться от использования пластиковых карт и платежных стикеров в пользу цифровых карт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участников рынка.

В марте с инициативой снизить пластиковые отходы в РФ выступил российский экологический оператор (РЭО). В организации предложили добиться этого в том числе за счет снижения использования пластиковых бонусных карт и бумажных кассовых чеков.

В ВТБ отметили, что доля пластиковых карт остается на высоком уровне. Так, в 2023 году банк выпустил более 15 миллионов карт, из которых только 3 миллиона пришлись на цифровые. В 2024-м в кредитной организации было выпущено 3,4 миллиона как пластиковых, так и цифровых карт. «Зачастую пользователи по-прежнему выбирают классические карты», — пояснили в ВТБ.

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Схожее мнение высказали и в банке «Дом.РФ». Директор розничных продуктов кредитной организации Дарья Морозова заявила, что спрос на пластиковые карты у ее клиентов сохраняется на стабильном уровне. Кроме того, в банке за последнее время вырос спрос на платежные стикеры. В Совкомбанке также не намерены отказываться от пластика. В 2023 году кредитная организация выпустила в общей сложности 5 миллионов карт.

Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили, что по итогам 2022 года суммарный объем выпуска банковских карт в России вырос на рекордные 18 процентов в сравнении с показателем 2021-го и достиг уровня в 389,6 миллиона единиц. Для сравнения, в 2021 году показатель находился на уровне в 301 миллион карт. Таким образом, за год объем выпуска увеличился почти на 90 миллионов штук.

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      Анатолий Акулов
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