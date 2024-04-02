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17:02, 2 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили стратегически важный для ВСУ мост

Российские военные уничтожили стратегически важный для ВСУ ж/д мост в Курахово

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России 30 марта уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) важный для Вооруженных сил Украины (ВСУ) железнодорожный мост. Об этом ТАСС рассказал российский командир с позывным Синоптик.

По его словам, мост находился в городе Курахово и использовался для снабжения подразделений ВСУ в районе Марьинки и Угледара, а также на запорожском направлении.

Для поражения стратегического узла противника российские военные использовали расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». После двух пристрелочных ударов солдатам удалось уничтожить мост.

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Синоптик также рассказал, что ранее РСЗО использовались для ударов по военной технике, складам с боеприпасами и личному составу ВСУ. Опыта поражения мостов командир машины не имел. По его словам, успешно отработать на максимальную дальность удалось благодаря грамотной корректировке и данным, полученным от воздушной разведки.

За проделанную работу бойцов представят к награде.

1 апреля стало известно об уничтожении критически важного для ВСУ моста в Гуляйполе Запорожской области. Позднее сообщалось, что мост невозможно восстановить в короткие сроки. В результате российского удара у инфраструктурного объекта разрушены не только пролеты, но и две опоры.

ЖЗЛ
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      Екатерина Грищенко
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