Российские военные уничтожили стратегически важный для ВСУ мост

Российские военные уничтожили стратегически важный для ВСУ ж/д мост в Курахово

Вооруженные силы России 30 марта уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) важный для Вооруженных сил Украины (ВСУ) железнодорожный мост. Об этом ТАСС рассказал российский командир с позывным Синоптик.

По его словам, мост находился в городе Курахово и использовался для снабжения подразделений ВСУ в районе Марьинки и Угледара, а также на запорожском направлении.

Для поражения стратегического узла противника российские военные использовали расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». После двух пристрелочных ударов солдатам удалось уничтожить мост.

Синоптик также рассказал, что ранее РСЗО использовались для ударов по военной технике, складам с боеприпасами и личному составу ВСУ. Опыта поражения мостов командир машины не имел. По его словам, успешно отработать на максимальную дальность удалось благодаря грамотной корректировке и данным, полученным от воздушной разведки.

За проделанную работу бойцов представят к награде.

1 апреля стало известно об уничтожении критически важного для ВСУ моста в Гуляйполе Запорожской области. Позднее сообщалось, что мост невозможно восстановить в короткие сроки. В результате российского удара у инфраструктурного объекта разрушены не только пролеты, но и две опоры.