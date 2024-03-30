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17:50, 30 марта 2024Россия

Момент уничтожения железнодорожного моста около Курахово попал на видео

ВС РФ уничтожили мост в Курахово, по которому ВСУ перебрасывали резервы в ДНР

Российские войска уничтожили железнодорожный мост в подконтрольном Киеву Курахово, сообщил в Telegram военкор Евгений Поддубный. Момент уничтожения переправы, по которой украинские военные перебрасывали резервы, попал на видео.

По словам военкора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали этот мост, чтобы перебрасывать резервы в Донецкую народную республику (ДНР). Переправа служила для подвоза техники и передвижения личного состава в направлении Курахово.

«Расчет РСЗО "Ураган" 238-й гвардейской артиллерийской бригады ВС РФ уничтожил еще одну транспортную артерию ВСУ», — написал Поддубный.

Ранее полевой медик с помощью танка разгромил группу диверсантов ВСУ. Часть группы удалось уничтожить, а часть — обратить в бегство.

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      Маргарита Миронова
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