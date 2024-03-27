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11:46, 27 марта 2024Бывший СССР

Полевой медик с помощью танка разгромил группу диверсантов ВСУ

Военкор Поддубный: полевой медик возглавил танковый экипаж в бою с ДРГ ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В бою с диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области полевой медик возглавил танковый экипаж и разгромил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом в Telegram рассказал военкор Евгений Поддубный.

«Ничего не оставалось другого, я сел в машину за командира экипажа, выдвинулся на огневую точку, которая находилась на линии соприкосновения с противником, и начал прямой наводкой наносить поражение по противнику», — рассказал начальник медицинской службы одного из подразделений российского спецназа.

С помощью танка продвижение ДРГ было остановлено: часть группы удалось уничтожить, а часть — обратить в бегство.

22 марта Министерство обороны России рассказало о боях с диверсантами ВСУ в Белгородской области. Как сообщили в ведомстве, в ходе атак украинская армия потеряла более трех тысяч солдат.

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      Глеб Палехов
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