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14:36, 22 марта 2024Россия

Минобороны рассказало о боях с украинскими военными на белгородском направлении

МО РФ: за неделю на белгородском направлении ВСУ потеряли более 3 тысяч военных

Фото: Andriy Andriyenko / Globallookpress.com

За неделю на белгородском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 3 тысяч военных. Эти подробности боев сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что украинские военные потеряли семь танков и 15 бронемашин.

«Слаженными действиями войск Группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации все атаки отражены», — подытожили в Минобороны.

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      Марк Леонов
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