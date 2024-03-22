Минобороны рассказало о боях с украинскими военными на белгородском направлении

МО РФ: за неделю на белгородском направлении ВСУ потеряли более 3 тысяч военных

За неделю на белгородском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 3 тысяч военных. Эти подробности боев сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что украинские военные потеряли семь танков и 15 бронемашин.

«Слаженными действиями войск Группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации все атаки отражены», — подытожили в Минобороны.