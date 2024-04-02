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13:05, 2 апреля 2024Культура

Сергей Лазарев решил продавать женское белье

Сергей Лазарев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский певец Сергей Лазарев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Он подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Сергей Лазарев» и соответствующую монограмму из двух букв, которые образуют сердце. В случае одобрения артист сможет выпускать и продавать канцтовары, печати, головные уборы, обувь и одежду, включая шубы, женское нижнее белье и чулки. Также Лазарев сможет заниматься рекламой, маркетингом, проведением шоу, звукозаписью и видеозаписью.

Ранее стало известно, что телеведущая и актриса Лариса Гузеева решила зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Она подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva.

ЖЗЛ
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