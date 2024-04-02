Сергей Лазарев решил продавать женское белье

Сергей Лазарев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда

Российский певец Сергей Лазарев решил зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Он подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Сергей Лазарев» и соответствующую монограмму из двух букв, которые образуют сердце. В случае одобрения артист сможет выпускать и продавать канцтовары, печати, головные уборы, обувь и одежду, включая шубы, женское нижнее белье и чулки. Также Лазарев сможет заниматься рекламой, маркетингом, проведением шоу, звукозаписью и видеозаписью.

Ранее стало известно, что телеведущая и актриса Лариса Гузеева решила зарегистрировать свое имя в качестве бренда. Она подала в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva.