Российский боец Бошка: ВСУ пытаются спасти Leopard от попадания в руки ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вытащить с поля боя подбитый немецкий танк Leopard, чтобы он не попал к бойцам Вооруженных сил (ВС) России. Об этом РИА Новости заявил командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Бошка.

Боец сообщил о попытках украинских военных спасти один из танков Leopard от попадания в руки ВС России на донецком направлении. Он рассказал, что три недели назад его взвод во время атаки ВСУ подбил немецкий танк и восемь американских БТР M-113.

«Если с первого раза попадает, то все. Не особо он там и бронированный. Конкретно в него попасть надо», — рассказал оператор БПЛА. Он добавил, что украинские солдаты пытались забрать танк, пока он находился в нейтральной полосе. По словам бойца, у частей ВСУ есть задание обязательно забрать западную технику, чтобы они не стала трофеем.

Ранее обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest отметил бессилие западной военной техники перед армией России. Он подчеркнул, что шведские истребители Gripen не смогут остановить российских военных.