Рогов: ВСУ безуспешно попытались атаковать центр Работино и понесли потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать центр села Работино и понесли потери. О срыве попыток ВСУ сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска удерживают занятые позиции в центре Работино. Попытки противника вернуть ранее оставленные позиции терпят фиаско», — сказал он.

Рогов уточнил, что за последние сутки российские силы отбили две атаки ВСУ. Попытки украинских войск атаковать закончились бегством и потерями, отметил он.

Ранее глава движения заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили несколько атак ВСУ на запорожском направлении. Как он утверждал, ВС РФ отбили атаки в Работино, а также в районе села Вербового. После этого украинские военные обратились в бегство. Кроме того, у Старомайорского и Урожайного российским военнослужащим удалось накрыть большое скопление техники и живой силы ВСУ.