Стало известно о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать центр села Работино и понесли потери. О срыве попыток ВСУ сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Наши войска удерживают занятые позиции в центре Работино. Попытки противника вернуть ранее оставленные позиции терпят фиаско», — сказал он.
Рогов уточнил, что за последние сутки российские силы отбили две атаки ВСУ. Попытки украинских войск атаковать закончились бегством и потерями, отметил он.
Ранее глава движения заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили несколько атак ВСУ на запорожском направлении. Как он утверждал, ВС РФ отбили атаки в Работино, а также в районе села Вербового. После этого украинские военные обратились в бегство. Кроме того, у Старомайорского и Урожайного российским военнослужащим удалось накрыть большое скопление техники и живой силы ВСУ.