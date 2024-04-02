Тбилиси потребовал у Нидерландов задержать экс-министра юстиции Грузии

Грузия направила в Нидерланды запрос на задержание экс-главы Минюста Адеишвили

Тбилиси потребовал у Нидерландов арестовать и экстрадировать осужденного в Грузии бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили. Запрос на задержание направила в компетентные органы королевства прокуратура Грузии, передает РИА Новости.

«На основании публично распространенной информации прокуратура обратилась к компетентным органам Нидерландов с просьбой задержать Зураба Адеишвили и экстрадировать его в Грузию», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Отмечается, что экс-чиновник посетил Гаагу с целью участия в форуме, посвященном проблеме справедливости на Украине.

Ранее Грузия потребовала, чтобы Киев выдал Адеишвили. На Украине экс-министр занимает пост советника генпрокурора.