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16:56, 2 апреля 2024Бывший СССР

Тбилиси потребовал у Нидерландов задержать экс-министра юстиции Грузии

Грузия направила в Нидерланды запрос на задержание экс-главы Минюста Адеишвили

Фото: Vladimir Zhoga / Shutterstock / Fotodom

Тбилиси потребовал у Нидерландов арестовать и экстрадировать осужденного в Грузии бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили. Запрос на задержание направила в компетентные органы королевства прокуратура Грузии, передает РИА Новости.

«На основании публично распространенной информации прокуратура обратилась к компетентным органам Нидерландов с просьбой задержать Зураба Адеишвили и экстрадировать его в Грузию», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Отмечается, что экс-чиновник посетил Гаагу с целью участия в форуме, посвященном проблеме справедливости на Украине.

Ранее Грузия потребовала, чтобы Киев выдал Адеишвили. На Украине экс-министр занимает пост советника генпрокурора.

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      Глеб Палехов
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