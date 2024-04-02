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16:08, 2 апреля 2024Путешествия

Участница готического круиза рассказала о «вечеринке грешников» в нижнем белье

Фото: Arno Redenius / Wikimedia

Туристка из США отправилась в круиз для готов и рассказала о «вечеринке грешников и святых», на которую люди должны были приходить в нижнем белье. Она поделилась впечатлениями с британским таблоидом Daily Star.

По данным издания, 31-летняя Хизер Блад из Нью-Йорка потратила на готический круиз по Багамским островам и Доминиканской Республике около 3,8 тысячи фунтов стерлингов (более 440 тысяч рублей). Она поехала в путешествие со своим парнем, 35-летним Джесси. Американка зяла с собой 18 эпатажных нарядов, в том числе гидрокостюм с рисунком скелета и кожаное платье.

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Как пишет источник, участники круиза развлекались на водных горках, плавали с морскими черепахами и принимали участие в тематических вечеринках.

«Первым был тематический вечер святых и грешников и частный концерт. Все гости должны были нарядиться. Это было немного провокационно. Я оделась во все красное. Я была "святой", но в нижнем белье и ботинках на пятидюймовой (около 12,7 сантиметра — прим. "Ленты.ру") платформе», — поделилась Блад.

Туристка призналась, что в выборе повседневной одежды она более консервативна, однако на корабле чувствовала себя свободно и носила наряды, которые хотела.

Ранее участница круиза для свингеров показала видео «игровой комнаты» для пар. В помещении располагались кровати, на которых отдыхающие могли обмениваться сексуальными партнерами.

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      Марина Черняк
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