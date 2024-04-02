Марочко: Украина практически завершила строительство обороны близ Купянска

Украина практически завершила строительство обороны в районе Купянска. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«При изучении фортификационных сооружений, траншей, минных заграждений и прочих заградительных инженерных работ ВФУ в районе Купянска установлено, что данные работы либо окончены, либо находятся на завершающей стадии», — сообщил военный.

По его словам, строительная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправилась в Харьков, а дооборудованием обороны занимаются инженерные подразделения и гражданские организации.

Ранее о возведении линии обороны близ Купянска наподобие российской сообщала британская газета Financial Times.