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10:41, 2 апреля 2024Бывший СССР

Украина закончила строительство обороны возле Купянска

Марочко: Украина практически завершила строительство обороны близ Купянска

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина практически завершила строительство обороны в районе Купянска. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«При изучении фортификационных сооружений, траншей, минных заграждений и прочих заградительных инженерных работ ВФУ в районе Купянска установлено, что данные работы либо окончены, либо находятся на завершающей стадии», — сообщил военный.

По его словам, строительная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправилась в Харьков, а дооборудованием обороны занимаются инженерные подразделения и гражданские организации.

Ранее о возведении линии обороны близ Купянска наподобие российской сообщала британская газета Financial Times.

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      Валентин Карант
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