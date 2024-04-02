Обнаружено неочевидное последствие введения военного положения на Украине

Times: военное положение на Украине помогло популяции медведей

Обнаружилось, что военное положение на Украине привело к росту популяции краснокнижных медведей. О неочевидном последствии военного конфликта пишет Times.

После объявления военного положения в стране был введен запрет на охоту. Благодаря этому с 2021 года численность медведей в одной из частей Карпатских гор увеличилась с 90 до 104 особей, ссылается газета на данные Министерства экологии Украины. Еще в начале 90-х их популяция достигала 600 особей. Однако спустя всего девять лет в украинских Карпатах насчитывалось вдвое меньше медведей. В среднем, по подсчетам Всемирного фонда природы, браконьеры истребляют до полусотни медведей.

В то же время в России обитает более 100 тысяч бурых медведей, в Европе их число приравнивается к 15 тысячам. В Карпатах, преимущественно в районе Румынии и Словакии, насчитывается около 8 тысяч медведей. Поспособствовала политическая обстановка и росту популяции местных рысей — за это время их вид пополнился 17 особями.

Ранее из Колумбии не смогли переселить бегемотов, которых когда-то при своем поместье держал наркобарон Пабло Эскобар. Теперь, когда животные размножаются на воле, их растущая популяция угрожает экосистеме страны.