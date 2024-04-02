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11:20, 2 апреля 2024Бывший СССР

В Абхазии потерпел крушение вертолет Минобороны

Вертолет Минобороны Абхазии с тремя людьми на борту потерпел крушение

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Вертолет МИ-24 Минобороны Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе страны. Об этом сообщает Апсныпресс в Telegram.

В вертолете в момент падения находилось трое членов экипажа. Как рассказал командующий ВВС Абхазии Адгур Гумба, всем людям, находившимся на борту, удалось выжить.

В настоящий момент причины крушения выясняются. Отмечается, что на место происшествия прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

5 марта министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба допустил возобновление конфликта с Грузией. По его словам, Абхазия регулярно получает от Тбилиси такие сигналы.

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      Александр Курбатов
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