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11:17, 2 апреля 2024Бывший СССР

В Армении предупредили о последствиях разрушения отношений с Россией

Армянский депутат Манукян: разрушение отношений с Россией приведет к проблемам

Кадр: «1in TV» / YouTube

Разрушение отношений Еревана с Москвой приведет Армению к серьезным проблемам. О последствиях разворота Еревана в сторону Запада предупредила депутат парламента республики из оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян, передает РИА Новости.

«Я категорически против разворота внешнеполитических ориентиров Армении. Армения не должна стать разменной монетой геополитических игр. Что касается намерения нынешних властей Республики Армения, то я не раз высказывалась, что курс на разрушение отношений с нашим стратегическим союзником — Россией — в первую очередь навредит Армении как в политическом, так и в экономическом плане», — отметила она.

Парламентарий подчеркнула, что, учитывая вопросы безопасности, в случае разворота Армении в сторону Запада страна столкнется с очень серьезными проблемами одновременно по нескольким направлениям.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о партнерстве с США и Европейским союзом. По его словам, Армения становится объектом геополитического розыгрыша со стороны Соединенных Штатов и Запада.

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      Александр Курбатов
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