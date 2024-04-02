В Армении заявили о нежелании ЕС видеть страну в своем составе

Депутат Манукян: Армению не ждут в составе Евросоюза

Депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила, что не видит в будущем страну в составе Евросоюза, а организация не ждет Армению. Ее слова передает РИА Новости.

«Невозможно одновременно быть в двух взаимоисключающих союзах. Тем более что нас там не ждут. Мы не должны стать второй Украиной. Моя позиция — это активное сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ», — заявила Манукян.

Ереван должен развивать отношения с другими странами, но не забывать о своем главном месте в вышеназванных организациях, считает политик.

Ранее Мянукян заявляла, что разрушение отношений Еревана с Москвой приведет Армению к серьезным проблемам. Парламентарий подчеркнула, что, учитывая вопросы безопасности, в случае разворота Армении в сторону Запада страна столкнется с очень серьезными проблемами одновременно по нескольким направлениям.