В Думу внесли проект наказания за связь с нежелательными структурами за рубежом

В Думе предложили ввести санкции за связь с нежелательными организациями

В Госдуму внесен проект закона о санкциях за связь с зарубежными нежелательными организациями. Об этом со ссылкой на депутата Василия Пискарева в своем Telegram-канале сообщили представители Комиссии нижней палаты парламента по расследованию вмешательства извне.

Согласно внесенным в Госдуму поправкам, за связь с нежелательными иностранными структурами будет грозить как административная, так и уголовная ответственность.

«За участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет», — сообщал ранее сам Пискарев.

По закону нежелательная организация — это иностранная или международная неправительственная организация (НПО), деятельность которой является угрозой «для основ конституционного строя России», ее безопасности или обороноспособности. Например, если такая организация помогает или мешает выдвижению и избранию кандидатов.

Организацию могут признать нежелательной, если она выступает посредником при проведении операций с имуществом другой нежелательной организации для осуществления деятельности, которая угрожает безопасности России.