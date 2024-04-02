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16:19, 2 апреля 2024Моя страна

В Приморье спасли оставшегося без мамы медвежонка

Центр «Тигр»: в Приморском крае спасли месячного медвежонка-сироту

Фото: Pete Nuij / Unsplash

Гималайского медвежонка, оставшегося без мамы, спасли в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал центра «Тигр», который занимается спасением амурских тигров и других диких животных.

Одинокого медвежонка обнаружили около въезда в центр. Сироту забрали сотрудники реабилитационного учреждения Приморья. Выяснилось, что найденный медвежонок — самец, чей возраст составляет около одного месяца, а вес — всего 2,5 килограмма. Сотрудники центра планируют постепенно приучать его к соске и адаптировать к новым условиям.

При этом в центре подчеркнули, что найденный детеныш стал самым маленьким в медвежьих «яслях», которые работают в учреждении. За последний месяц центр уже спас двух гималайских медвежат. Сотрудники «Тигра» обеспечивают малышам круглосуточный уход. Большую часть времени медвежата спят, просыпаются 6-7 раз в сутки, чтобы поесть.

Ранее сообщалось, что раненого тюлененка занесло на льдине в центр российского города. Операцию по спасению пострадавшего зверя провел специально обученный дайвер. Вес морского детеныша составил 17 килограммов. При осмотре у тюлененка обнаружили рану в боку и обширный абсцесс.

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      Варвара Кошечкина
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