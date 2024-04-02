В России педагога коррекционной школы арестовали на 10 суток за избиение ученика

Суд в Петербурге дал 10 суток ареста педагогу за нанесение побоев ребенку с ОВЗ

Суд в Санкт-Петербурге назначил десять суток административного ареста педагогу коррекционной школы Татьяне Жихаревой, которая нанесла побои ребенку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в апреле 2023 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, Жихарева, являясь классным руководителем, избила одного из учеников, причинив последнему боль. В зале суда женщина не признала вину и пояснила, что не совершала вменяемого ей преступления.

Тем не менее суд признал ее виновной по статье 6.1.1. КоАП РФ («Побои»). Уточняется, что уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ в отношении подсудимой находится на рассмотрении у того же судьи. Дело слушалось в закрытом режиме.

В мае 2023 года стало известно о возбуждении уголовных дел об истязании учеников с ОВЗ в коррекционной школе Санкт-Петербурга. Причиной стали размещенные в социальных сетях жалобы родителей.