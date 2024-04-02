Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 2 апреля 2024Россия

В РПЦ отреагировали на попытку ввезти в Россию начиненные взрывчаткой иконы

В РПЦ назвали богохульством попытку ввоза в Россию взрывчатки в иконах

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали богохульством попытку провоза в Россию начиненных взрывчаткой икон. Об этом заявил News.ru заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

От решившихся спрятать бомбы в предметах религиозного культа можно ожидать чего угодно, заявил Кипшидзе. В связи с этим он заявил, что на Украине ведется борьба против канонического православия.

2 апреля стало известно о пресечении ФСБ России ввоза в страну 27 самодельных бомб, спрятанных в иконах. Канал контрабандного ввоза проходил с Украины.

Контрабандный канал был проложен через территорию ряда европейских государств. Груз проходил по цепочке Украина — РумынияВенгрияСловакияПольшаЛитваЛатвия — Россия. Общий вес взрывчатого вещества составил около 70 килограммов.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

      Гарик Харламов появится в «Простоквашино»

      Спасшему сотни людей в «Крокусе» школьнику выдали грант на обучение в вузе

      В России шестилетнюю девочку засосало в канализацию

      Федотов прокомментировал дебют в НХЛ

      Разведка Нидерландов расследует дело о якобы финансировании политиков Россией

      В Госдуме назвали способ прекратить «беспредел с беспилотниками»

      Пострадавшие от теракта попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса»

      100-летняя женщина назвала единственного партнера секретом долгой жизни

      Из-за удара Израиля по Газе погибли сотрудники гуманитарной организации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше