В РПЦ отреагировали на попытку ввезти в Россию начиненные взрывчаткой иконы

В РПЦ назвали богохульством попытку ввоза в Россию взрывчатки в иконах

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали богохульством попытку провоза в Россию начиненных взрывчаткой икон. Об этом заявил News.ru заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

От решившихся спрятать бомбы в предметах религиозного культа можно ожидать чего угодно, заявил Кипшидзе. В связи с этим он заявил, что на Украине ведется борьба против канонического православия.

2 апреля стало известно о пресечении ФСБ России ввоза в страну 27 самодельных бомб, спрятанных в иконах. Канал контрабандного ввоза проходил с Украины.

Контрабандный канал был проложен через территорию ряда европейских государств. Груз проходил по цепочке Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия. Общий вес взрывчатого вещества составил около 70 килограммов.