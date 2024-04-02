В украинском Днепре произошла серия взрывов

В Днепре и подконтрольном Украине Запорожье раздались взрывы

В городе Днепр (ранее — Днепропетровск) на юго-востоке Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Кроме того, взрывы также прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, пишут украинские СМИ. По данным министерства цифровой трансформации страны, на момент публикации сообщений о взрывах воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях, а также на территории подконтрольных украинским войскам Запорожской и Херсонской областей.

Вечером 1 апреля взрывы были слышны в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне.