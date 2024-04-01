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22:27, 1 апреля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

В подконтрольном ВСУ Херсоне раздались взрывы
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Leah Millis / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

Подробностей в публикации не приводится.

Взрыв в городе также прозвучал утром 1 апреля. Эту информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, отметив, что удары были нанесены и по области.

В тот же день Министерство энергетики Украины сообщило о взрывах на подстанции в Запорожской области. Уточнялось, что в результате полученных повреждений часть оборудования на станции вышла из строя.

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      Марина Совина
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