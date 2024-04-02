В заливе Петра Великого отработали уничтожение безэкипажных катеров

ТОФ: в заливе Петра Великого отработано уничтожение безэкипажных катеров

В заливе Петра Великого морские тральщики БТ-100 и БТ-232 отработали уничтожение безэкипажных катеров условного противника. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщает ТАСС.

В ходе учений была проведена отработка действий по контрольно-разведывательному поиску плавающих мин, которые после обнаружения были уничтожены артиллерийским огнем. На завершающей стадии учений была отработана ликвидация безэкипажных катеров условного противника.

В марте гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что российские FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот от беспилотных катеров Вооруженных сил Украины.

В том же месяце корабли ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» провели учения по борьбе с безэкипажными катерами.