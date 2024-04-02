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15:49, 2 апреля 2024Наука и техника

В заливе Петра Великого отработали уничтожение безэкипажных катеров

ТОФ: в заливе Петра Великого отработано уничтожение безэкипажных катеров

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В заливе Петра Великого морские тральщики БТ-100 и БТ-232 отработали уничтожение безэкипажных катеров условного противника. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщает ТАСС.

В ходе учений была проведена отработка действий по контрольно-разведывательному поиску плавающих мин, которые после обнаружения были уничтожены артиллерийским огнем. На завершающей стадии учений была отработана ликвидация безэкипажных катеров условного противника.

В марте гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что российские FPV-дроны смогут защищать Черноморский флот от беспилотных катеров Вооруженных сил Украины.

В том же месяце корабли ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» провели учения по борьбе с безэкипажными катерами.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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