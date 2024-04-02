Врач развеял распространенный миф о боли в спине

Врач Мясников: уколы с витаминами группы B не помогут избавиться от боли в спине

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вопреки распространенным представлениям курс уколов с витаминами группы B не поможет избавиться от боли в спине. Популярный миф о лечении недуга он развеял в эфире программы «О самом главном», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Всю мою молодость это было средство номер один при боли в спине — мы, не думая, укладывали всех на щит и всем кололи витамины группы B. Кстати, очень болезненный укол», — рассказал доктор.

По словам медика, раньше такой способ лечение боли в спине входил в стандарт. «Почему — неясно, но да, при недостатке витамина группы В могут быть различные полинейропатии. Не боли — именно полинейропатии, сегодня это ни в какие стандарты не входит. Это такой пережиток», — заключил специалист.

Ранее Мясников оценил эффективность магнитно-резонансной томография (МРТ) при болях в спине. Медик заявил, что этот метод исследования не дает полезной для лечения информации. «Боль в спине показаниями не являются. Спина как болела, так и будет болеть», — подчеркнул медик. Для лечения спины доктор посоветовал сбросить лишний вес, много двигаться и регулярно заниматься лечебной гимнастикой.