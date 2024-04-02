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16:51, 2 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ дистанционно заминировали молокозавод в Запорожье

ВСУ дистанционно заминировали молокозавод в запорожской Каменке

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно заминировали молокозавод в Каменке Днепровского района в Запорожской области, рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства.

По словам собеседника агентства, украинские солдаты обстреляли территорию предприятия 1 апреля. «По предприятию было выпущено несколько боеприпасов с магнитными противотанковыми минами образца НАТО М70», — рассказал он, добавив, что специалисты уничтожили части взрывоопасных предметов на месте.

На предприятии находятся взрывоопасные предметы, поэтому сейчас специалисты работают над тем, каким образом уничтожить боеприпасы без ущерба для производства.

Ранее украинские беспилотники впервые с начала специальной военной операции атаковали территорию Татарстана. Три дрона ударили по территории предприятий в Елабуге и Нижнекамске.

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