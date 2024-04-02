Массовый отъезд жителей Харькова из города попал на видео

Блогер Подоляка: жители Харькова покидают город из-за разрушения инфраструктуры

Жители Харькова стали массово покидать город после заявлений властей о разрушенной инфраструктуре. Соответствующий ролик опубликовал блогер Юрий Подоляка в Telegram.

На кадрах видно, как люди пытаются уехать из города, в результате чего образовалась пробка из множества машин. Отмечается, что причиной оттока населения послужили регулярные перебои с электричеством, а также слухи о скором начале боевых действий. Точное число человек, покидающих город, неизвестно. «Но процесс пока только набирает обороты», — считает Подоляка.