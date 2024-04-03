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20:29, 3 апреля 2024Ценности

60-летний Сергей Зверев восхитил фанатов обнаженным фото из ванной

Сергей Зверев

Сергей Зверев. Фото: @zverevsuperstar

Российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев показал фанатам откровенное фото. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

60-летний телеведущий снялся обнаженным, лежа в наполненной водой ванне. Так, он позировал, положив голову на подушку. При этом артист продемонстрировал стройный торс, прикрыв пеной интимную область.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях. «Почем молодильные яблоки брали?», «Красавец», «Выдал горячего», «Как всегда на стиле», «Легенда», — восхитились пользователи сети. Зверев также ответил на вопрос про татуировки на теле, заявив, что для каждого образа подбирает отдельные временные рисунки.

В марте Зверев раскритиковал россиян, которые посещают Большой театр, за отсутствие вкуса в одежде.

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      Карина Черных
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