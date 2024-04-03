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09:42, 3 апреля 2024Наука и техника

Выявлен вред электронных сигарет

MedicalXpress: электронные сигареты повышают риск сердечных заболеваний

Фото: Yoann Boyer / Unsplash

Ученые выявили, что электронные сигареты наносят вред сердечно-сосудистой системе. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте MedicalXpress, у людей, использующих электронные сигареты, повышается риск сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто никогда их не употреблял.

Специалисты проанализировали данные опросов и электронные медицинские записи All of Us — крупного национального исследования среди взрослых в США, проводимого Национальными институтами здравоохранения, для анализа связи между употреблением электронных сигарет и диагнозом сердечной недостаточности. Всего было охвачено 175 667 человек со средним возрастом 52 года. У 3242 человек развилась сердечная недостаточность в течение периода наблюдения 45 месяцев.

Оказалось, что у людей, которые когда-либо курили электронные сигареты, риск развития сердечной недостаточности на 19 процентов выше, чем у людей, которые никогда не употребляли электронные сигареты.

Исследователи учли множество демографических и социально-экономических факторов, а также других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и употребления участниками алкоголя и табачных изделий. Статистически значимой была связь с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса, при которой сердечная мышца становится жесткой и не снабжается энергией должным образом.

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      Александр Еникеев
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