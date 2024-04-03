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22:38, 3 апреля 2024Бывший СССР

Главы МИД Украины и Венгрии провели встречу в Брюсселе

Глава МИД Украины Кулеба встретился в Брюсселе с венгерским коллегой Сийярто

Фото: Serhii Hudak / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу в Брюсселе с венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Сегодня в Брюсселе состоялась продолжительная встреча с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто», — заявил Кулеба.

По его словам, они оба считают, что за последние несколько недель был предпринят ряд мер с целью преодоления проблем в отношениях между двумя государствами. Министры также выразили надежду на дальнейшее улучшение двухсторонних отношений.

Ранее Кулеба пожаловался, что при наличии у западных государств более сотни зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot они не изъявляют желание передать Киеву хотя бы несколько из них.

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      Марина Совина
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