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09:54, 3 апреля 2024Мир

Зарубежный эксперт указал на быстрое уничтожение западного оружия на Украине

InfoBRICS: армия РФ быстро уничтожает поставленное Украине западное вооружение
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия быстро уничтожает поставленное Украине западное вооружение, заявил сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

Он указал, что большая часть этой техники на поле боя уничтожается за короткое время в ходе высокоточных атак российской артиллерии. «Очевидно, что старое оружие никогда не изменит правила игры для украинского режима. Киев осознает свою военную неудачу, и невозможность обратить вспять сценарий конфликта, но, поскольку Запад не позволяет ему сдаться, ему необходимо продолжать выпрашивать любое оружие только для того, чтобы продолжать вести эту опосредованную войну», — посчитал эксперт.

Он также указал на то, что Украине отправляют устаревшее вооружение. В частности, Франция намерена передать ракеты класса «земля-воздух» и сотни единиц бронетехники, которое Лейрос расценил как очень старую технику со складов, некоторой из них более 40 лет.

Украина, со своей стороны, также не в состоянии выбирать, какое вооружение получать, добавил аналитик. Так, недавно в Военно-морских силах Украины проявили заинтересованность в получении двух списанных британских кораблей — HMS Westminster и HMS Argyll, которые в Великобритании собирались утилизировать. «Отчаяние украинцев настолько велико, что страна жаждет получить в свой арсенал бесполезное оружие — просто чтобы иметь что-то, что позволит ей продолжать сражаться», — подчеркивает Лейрос.

Ранее Лейрос высказался, что Вооруженные силы (ВС) России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым нанеся им очень серьезный удар.

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