Аналитик указал на очень серьезный удар российских войск по ВСУ

Аналитик Лейрос: ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым нанеся им очень серьезный удар. На это указал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

«Считается, что в этой атаке российские войска использовали гиперзвуковые ракеты. Кроме того, в результате этой операции, вероятно, ликвидированы высокоранговые офицеры, что нанесет очень серьезный удар украинским силам», — сказал он.

Эксперт отметил, что такие операции свидетельствуют о переходе конфликта на новый этап. По его словам, удары по важным объектам будут продолжаться.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что военный конфликт на Украине может завершиться таким образом, что новая российско-украинская граница будет проходить по реке Днепр. Он добавил, что Россия сможет обрести контроль над такими крупными городами, как Сумы и Харьков, обеспечив себе возможность для продвижения в сторону Одессы.