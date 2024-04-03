Нападающего «Питтсбург Пингвингс» Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвингс» Евгений Малкин стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Нью‑Джерси Дэвилс» (6:3) Малкин отметился дублем и результативной передачей. Форвард также был признан первой звездой встречи.

Второй звездой дня был признан канадский нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо. На его счету гол и две результативные передачи в домашнем матче против «Ванкувер Кэнакс» (6:3). Третьей звездой стал шведский голкипер «Бостон Брюинс» Линус Улльмарк, оформивший шатаут в гостевой игре с «Нэшвилл Предаторс» (3:0).

Всего в текущем сезоне Малкин провел 75 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 36 пасов. «Питтсбург» находится на 11-м месте в Восточной конференции.

37-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем «Кубка Стэнли».