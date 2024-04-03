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15:25, 3 апреля 2024Россия

Минобороны отчиталось о ситуации под Авдеевкой

Минобороны России заявило об улучшении положения войск на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить девять контратак штурмовиков противника в районах населенных пунктов Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи и Тоненькое.

За сутки на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 305 бойцов, три автомобиля, две боевые бронированные машины, американскую 155-миллиметровую гаубицу М777, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и 152-миллиметровое орудие Д-20.

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Ранее стало известно, что российские войска уничтожили немецкую САУ PzH 2000 на авдеевском направлении. Также ВС России удалось поразить две гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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