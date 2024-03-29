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14:22, 29 марта 2024Россия

Российские войска под Авдеевкой уничтожили немецкую САУ PzH 2000

Минобороны России отчиталось об уничтожении немецкой САУ PzH 2000 под Авдеевкой

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские войска уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) PzH 2000 на авдеевском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й 59-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

На данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 305 бойцов, три боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также четыре автомобиля.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под огневой контроль несколько путей снабжения группировки Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль ВС РФ 17 февраля. Спустя два дня Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе города. Тогда же Минобороны России сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

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      Никита Абрамов
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