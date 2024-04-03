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09:02, 3 апреля 2024Из жизни

Мужчина разбогател на 18 миллионов рублей благодаря любви к бургерам

Американец купил лотерейный билет вместе с бургером и выиграл 200 тысяч долларов

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Житель США купил лотерейный билет в любимом баре и сорвал куш. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

57-летний мужчина из города Бентон-Харбор, штат Мичиган, регулярно посещает заведение Chatterbox Bar & Grill, в котором каждую неделю проходит так называемая ночь бургеров. Вместе с едой он покупает несколько лотерейных билетов. Недавно он в очередной раз приобрел билеты, не предполагая, что выиграет крупную сумму.

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Американец следил за результатами розыгрыша и был шокирован, когда понял, что десять чисел на одном из его билетов совпали с выигрышными. Любовь к бургерам принесла ему 200 тысяч долларов (18,5 миллиона рублей). Победитель признался, что все еще не может поверить в произошедшее.

Мужчина планирует потратить призовые деньги на оплату счетов и первый взнос за новый дом. Оставшуюся сумму он собирается сохранить для жизни на пенсии.

Ранее сообщалось, что жительница США спонтанно приобрела лотерейный билет и сорвала куш. Женщина купила билет на заправке, куда приехала за карамельным попкорном.

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      Алиса Удовик
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