На Тайване после мощного землетрясения обрушилось здание завода

TVBS: здание завода по производству пластмассы обрушилось после землетрясения

После сильного землетрясения обрушилось здание завода по производству пластмассы в городе Синьбэй на севере Тайваня. Об этом информирует телеканал TVBS.

При этом официальных данных о жертвах и пострадавших в результате обрушения пока не поступало.

Утром в среду, 3 апреля, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 близ Тайваня. Позже специалистами было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6 и четыре землетрясения магнитудой до 5,4. В результате происшествия восьмиэтажный жилой дом частично обрушился и наклонился. Восемь человек остаются заблокированы внутри здания. На месте происшествия работают спасатели.

В свою очередь, в Китае объявили наивысший уровень опасности после мощного землетрясения в акватории города Хуалянь на Тайване.

Также стало известно, что крупнейший тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию заводских площадей на острове из-за землетрясения.