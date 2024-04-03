В России опровергли заявления США про предупреждение о теракте в «Крокусе»

Источник ТАСС опроверг, что США предупредили Россию о теракте в «Крокусе»

Начало событий в новости Стали известны новые детали сигнала США о подготовке теракта в России

Публикации в американской прессе о предупреждении властей США в адрес России о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил источник в российском компетентном ведомстве.

По его словам, Вашингтон информировал российские власти о террористической угрозе в общем контексте, переданная информация содержала лишь предупреждения о возможности теракта в местах массового скопления людей.

Газеты The New York Times и Washington Post со ссылкой на чиновников написали, что США за две недели сообщили России и Ирану конкретные цели террористов.