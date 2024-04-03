«Ведомости»: поставки российского газа в страны ЕС достигли максимума с августа

Экспорт российского газа в Евросоюз и Молдавию в марте 2024 года вырос на 26 процентов к уровню марта прошлого года до 2,74 миллиарда кубометров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ГТС) – ENTSOG.

Уточняется, что это максимальный уровень поставок с августа 2023 года, когда месячный объем экспорта составил 2,84 миллиарда кубометров.

По данным издания, поставки в марте оказались выше, чем в зимние месяцы. В среднем в марте экспорт составил 88,4 миллиона кубометров в сутки против 84,8 миллиона кубометров в декабре (+4 процента), 81,3 миллиона кубометров в январе (+9 процентов) и 84,5 миллиона кубометров в феврале (+5 процентов).

Сегодня Россия поставляет газ в Европу по двум маршрутам – транзитом через Украину и по одной из двух ниток газопровода «Турецкий поток». Экспорт по другим трубопроводам остановлен: газопровод «Северный поток» (мощностью 55 миллиардов кубометров в год) не используется с августа 2022 года, Ямал – Европа (мощностью 32,9 миллиарда кубометров) – с конца 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что к взрывам газопроводов причастны спецслужбы США. Он подчеркнул, что заинтересованных в диверсии на «Северных потоках» может быть много, однако опуститься на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все.

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.