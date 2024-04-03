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06:14, 3 апреля 2024Россия

Родственникам погибших в «Крокусе» назначили более 66 пенсий

Соцфонд России выделил 66 пенсий по потере кормильца родным погибших в «Крокусе»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Социальный фонд России назначил уже более 66 пенсий по потере кормильца после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда, передает РИА Новости.

«По 30 пострадавшим медицинскими организациями сформирован 41 больничный лист. Часть из них уже оплачены Соцфондом», — добавили в ведомстве.

Также после инцидента фонд создал горячую линию для информации о выплатах для пострадавших и семей жертв трагедии. Всего с того момента на линию поступило 434 обращения.

«По трем случаям с летальным исходом при исполнении трудовых обязанностей назначены и осуществлены единовременные страховые выплаты восьми получателям на общую сумму шесть миллионов рублей, назначены ежемесячные страховые выплаты двум получателям», — рассказали в пресс-службе Соцфонда.

За трех жертв выдали средства на погребение родным или работодателям, добавили в ведомстве.

Ране сообщалось, что пострадавшие в теракте в «Крокусе» попросили СК возбудить дело против владельцев. Истцы предъявили претензии к обеспечению безопасности в здании.

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      Александра Синицына
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