МО: ВС России продвинулись на авдеевском, донецком и южнодонецком направлениях

За минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на трех направлениях зоны специальной военной операции (СВО) — авдеевском, донецком и южнодонецком. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 53-ймеханизированных, 5-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 241-й бригады территориальный обороны в районе Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР). Также отражены 10 контратак противника в районе Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР) и Берестового, Красного, Богдановки и Константиновки ДНР. За сутки Украина потеряла на этом направлении до 390 человек, две боевые бронемашины и 19 автомобилей.