Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:12, 3 апреля 2024Путешествия

Российский бортпроводник потерял сознание в полете из-за отравления

Бортпроводник потерял сознание на рейсе из Санкт-Петербурга в Красноярск

Фото: Unsplash

Бортпроводник российской авиакомпании упал в обморок во время полета. Предположительно, ему стало плохо из-за пищевого отравления, пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Санкт-Петербурга в Красноярск вечером 2 апреля. Примерно через час пути старший бортпроводник почувствовал недомогание. Коллеги начали оказывать ему помощь, но тот потерял сознание.

Материалы по теме:
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023

Командир воздушного судна доложил о произошедшем диспетчерам, объявил сигнал срочности и решил вернуться в аэропорт Пулково. Через час лайнер, на борту которого было 162 пассажира и 5 членов экипажа, благополучно приземлился в Пулково.

Врачи осмотрели бортпроводника и поставили предварительный диагноз — пищевое отравление. Сотрудника авиакомпании доставили в одну из городских больниц, а пассажиров отправили в Красноярск следующим рейсом.

Другой российский самолет, летевший из Москвы в Иркутск, экстренно сел в Казани из-за больного пассажира на борту. Посадка прошла благополучно, мужчина отказался ехать в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге задержали доцента университета. У него на аватарке в соцсетях стоял флаг Украины

      Отряды шиитов заявили о своей атаке на израильский аэропорт

      Генсек НАТО назвал причину для увеличения военной помощи Украине

      Макрон отказался от помощи США при столкновении с Россией на Украине

      Росгвардейцы обнаружили схрон с вооружением стран НАТО в российском регионе

      Большинство стран НАТО поддержали кандидатуру нового генсека

      В Кремле объяснили рост числа желающих пойти на службу по контракту

      Песков ответил на вопрос о передаче США данных о возможности теракта в «Крокусе»

      Патрушев отверг причастность Украины к взрывам «Северных потоков»

      Основателя крупнейшего в России производителя краски осудили заочно за хищения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше