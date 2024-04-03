Российский бортпроводник потерял сознание в полете из-за отравления

Бортпроводник потерял сознание на рейсе из Санкт-Петербурга в Красноярск

Бортпроводник российской авиакомпании упал в обморок во время полета. Предположительно, ему стало плохо из-за пищевого отравления, пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Санкт-Петербурга в Красноярск вечером 2 апреля. Примерно через час пути старший бортпроводник почувствовал недомогание. Коллеги начали оказывать ему помощь, но тот потерял сознание.

Командир воздушного судна доложил о произошедшем диспетчерам, объявил сигнал срочности и решил вернуться в аэропорт Пулково. Через час лайнер, на борту которого было 162 пассажира и 5 членов экипажа, благополучно приземлился в Пулково.

Врачи осмотрели бортпроводника и поставили предварительный диагноз — пищевое отравление. Сотрудника авиакомпании доставили в одну из городских больниц, а пассажиров отправили в Красноярск следующим рейсом.

Другой российский самолет, летевший из Москвы в Иркутск, экстренно сел в Казани из-за больного пассажира на борту. Посадка прошла благополучно, мужчина отказался ехать в больницу.