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10:58, 3 апреля 2024Бывший СССР

Российский снайпер победил в дуэли двух солдат ВСУ

Снайпер с позывным Ветка победил в дуэли двух солдат ВСУ

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным Ветка победил в дуэли против двух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Ветка рассказал, что ротация противника проходит в 200-300 метрах от их позиции и солдатам выпадает возможность «отработать по двум-трем целям».

«Вражеские снайперы обычно работают под шквалом огня, чтобы сложнее было выявить их позиции, но им не повезло. С оператором [БПЛА] и со снайперской парой мы обнаружили их позицию и отработали по ним», — добавил военнослужащий.

По его словам, время ожидания целей для снайперов может разниться от восьми часов до нескольких суток. Обнаружение позиций снайперов ВСУ во время ротации произошло в районе села Работино Запорожской области.

Ранее стало известно, что российские снайперы выследили группу из 12 польских наемников ВСУ и уничтожили их за одну минуту. По информации Mash, операция происходила на харьковском направлении.

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      Валентин Карант
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