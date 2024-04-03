Снайпер с позывным Ветка победил в дуэли двух солдат ВСУ

Снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным Ветка победил в дуэли против двух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

Ветка рассказал, что ротация противника проходит в 200-300 метрах от их позиции и солдатам выпадает возможность «отработать по двум-трем целям».

«Вражеские снайперы обычно работают под шквалом огня, чтобы сложнее было выявить их позиции, но им не повезло. С оператором [БПЛА] и со снайперской парой мы обнаружили их позицию и отработали по ним», — добавил военнослужащий.

По его словам, время ожидания целей для снайперов может разниться от восьми часов до нескольких суток. Обнаружение позиций снайперов ВСУ во время ротации произошло в районе села Работино Запорожской области.

Ранее стало известно, что российские снайперы выследили группу из 12 польских наемников ВСУ и уничтожили их за одну минуту. По информации Mash, операция происходила на харьковском направлении.