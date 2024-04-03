Самолет приземлился без шасси, выпустил сноп искр и попал на видео

Sky News: легкомоторный самолет приземлился без шасси в аэропорту Голд-Коста

В Австралии легкомоторный самолет приземлился без шасси. Аварийная посадка попала на видео, которым делится канал Sky News Australia.

Нештатная ситуация произошла поздно вечером 2 апреля в аэропорту Голд-Коста. При заходе на посадку у лайнера, который принадлежит летной школе Квинсленда, возникла неисправность шасси. Экипаж был вынужден час кружить над гаванью, чтобы сбросить топливо и сесть с отключенной электрической системой.

На опубликованных кадрах видно, что на взлетной полосе воздушное судно выпустило сноп искр. Тем не менее посадка прошла успешно, оба пилота 40 и 60 лет не получили даже царапин. На земле дежурили экстренные службы и бригада парамедиков, но их помощь не понадобилась.

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