СКА подпишет контракты с двумя хоккеистами ЦСКА

СКА подпишет четырехлетние контракты с хоккеистами ЦСКА Плотниковым и Григоренко

Хоккеисты ЦСКА Сергей Плотников и Михаил Григоренко перейдут в СКА. Об этом стало известно «Матч ТВ».

С обоими нападающими будут подписаны контракты на четыре года. Это произойдет 1 мая после открытия рынка свободных агентов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Григоренко в составе ЦСКА трижды завоевывал Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). Вместе со сборной России он выиграл олимпийское золото в 2018 году и стал бронзовым призером чемпионата мира-2019.

В активе Плотникова также три Кубка Гагарина: два из них он завоевал с ЦСКА (2022, 2023) и один — со СКА (2017). В 2022-м он в составе российской сборной стал серебряным призером Олимпиады в Пекине. Кроме того, на счету форварда медали всех достоинств с чемпионатов мира.