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11:40, 3 апреля 2024Силовые структуры

Нападавшие на прохожих в российском городе подростки предстанут перед судом

СК завершил дело подростков из «азербайджанской мафии» о нападениях в Петербурге

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела группы подростков, именовавших себя участниками «азербайджанской мафии» и нападавших на прохожих на улицах города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

Перед судом предстанут 16 фигурантов дела в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Их обвиняют в хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды. Они находятся под стражей.

По версии следствия, в 2023 году подростки систематически нападали на петербуржцев, провоцировали с ними драки в общественных местах и снимали выходки на видео. Записи в интернете публиковал предполагаемый лидер группировки Турал Мамедов. Он сбежал в Азербайджан, но там его задержали и выдали российским правоохранителям.

В ходе расследования силовики выявили 200 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство России, 42 из них выдворили, остальные привлечены к административной ответственности.

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      Любовь Ширижик
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