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16:45, 3 апреля 2024Экономика

Уровень российского госдолга назвали безопасным

Мишустин назвал безопасным уровень российского госдолга в 17% от ВВП

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Государственный долг России находится на безопасном уровне и составляет 17 процентов от ВВП, что намного ниже аналогичного показателя в странах Запада, заявил в Госдуме глава правительства РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Премьер-министр также признал, что расходы на обслуживание госдолга выросли, отметив, что такая динамика наблюдается по причине роста стоимости займов. «Доходность десятилетних ОФЗ с 2021 года выросла почти вдвое и рост ставки по долгу на 1 процентный пункт ведет к росту расходов на обслуживание порядка 150 млрд рублей в год», — цитирует Мишустина агентство.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о больших расходах на обслуживание маленького госдолга страны. По словам главы Минфина, траты на него, составлявшие в 2019 году около 3,6 процента к доходам, достигнут в ближайшие годы почти 10 процентов.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей страны с развитыми экономиками, общий объем госдолга входящих в нее государств, удвоился за 15 лет, достигнув к концу 2023 году отметки в 54 триллионов долларов.

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      Дмитрий Воронин
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